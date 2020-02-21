В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с ложными ценниками в магазинах

Роспотребнадзор напомнил потребителям, что делать, если в магазине товар пробивают по стоимости, которая отличается от указанной в ценнике.

«Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно законодательству, в обязанности продавца входит вовремя и в доступной форме предоставить потребителям данные о товаре и его стоимости. Если же администратор магазина игнорирует просьбу покупателя о продаже товара по цене, которая указана в ценнике, нужно попросить «книгу жалоб и предложений».

Также отмечается, что если потребитель заметил ошибку после того, как товар был куплен, магазин все равно обязан выплатить ему разницу в цене между ценником и чеком.