«Все в кровище, рука болтается»: как ДТП помогло исполнить мечту Сергея Миронова

В марте 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР, а 25 мая этого же года состоялся I Съезд. В то время, будучи еще геофизиком, Сергей Миронов находился в Улан-Баторе. Он уже интересовался политикой и хотел посмотреть открытие I Съезда народных депутатов в прямом эфире. Но с апреля геологи уже начинают работать в полях. А значит, увидеть мероприятие по телевизору у Миронова не получилось бы. В студии программы «Десять фотографий» глава фракции «Справедливая России» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ рассказал, как его мечта смогла сбыться.

«В апреле мы уже уезжаем в поля. На УАЗике. Водитель монгол. УАЗик только что отремонтировали. 100 километров проезжаем, я на всякий случай проверил ступицы. Я понимаю, что машина после ремонта, тормозные колодки слишком плотно разведены, трется и поэтому горячая ступица. Я монгола спрашиваю: "Ты можешь колодки свести?" - "Да". Он залез, там что-то поковырялся, и мы тронулись. Во-первых, там дорог нет, асфальта нет. Трясет. Я сижу, держусь правой рукой, сзади сидит рабочий, еще один монгол. И весь задок у нас забит приборами, батарейками, тушенкой, мы в отряд едем», - рассказал политик.

В один момент ему показалось, что переднее левое колесо кто-то «схватил и зажал». И машина начала переворачиваться. На третий «кувырок» Миронова из нее выбросило.

«Пропахал все, все в кровище. И машина меня догнала, встала на колеса буквально рядом со мной, могла вообще раздавить. Смотрю, где-то в стороне рабочий сидит стонет, весь в крови. Водитель сидит, у него все лицо в крови. Смотрю, у меня правая рука болтается ниже колена, ничего не понимаю, что с ней», - поделился воспоминаниями глава фракции «Справедливая России».

Миронова доставили в монгольскую больницу. Местный врач определил, что у него вывих, и поэтому руку решил вправить.

«Я лег на пол, он садится ко мне лицом, упирает правую ногу мне подмышку и дергает. Ну, похоже, я немножко отключился. Чего-то, говорит, не получилось, давай еще раз. В это время прибегает наш санбрат. Он все увидел моментально», - рассказал Миронов.

Продолжать манипуляции врач не стал. А на утро Миронова отвезли в советский госпиталь в Улан-Баторе, где после рентгена определили, что у него не вывих, а перелом ключицы.

«Одним слово, 25 мая я в улан-баторской служебной квартире, лежа на диване, весь загипсованный смотрел открытие Съезда народных депутатов, о котором я мечтал. Мечты сбываются», - добавил политик.

Полный выпуск интервью с политиком смотрите 21 февраля в 23:10 на телеканале «Звезда».