Экс-министр обороны Украины Гриценко заочно приговорен к 6 годам колонии

Бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко вынесен заочный приговор за призывы к террористическим актам на территории РФ. Второй Западный окружной военный суд Москвы постановил назначить Гриценко заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима.

«Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации")», - сообщил судья Даниил Логачев.

Напомним, бывший министр обороны продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства страны.

Следователи в РФ установили, что в июле 2014 и 2017 годов Гриценко, находясь на территории Украины, через средства массовой информации призывал людей к подрыву российских поездов в приграничных с Украиной регионах, а также автомобилей в Москве и Таганроге.