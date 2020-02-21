В МВД Германии признали стрельбу в Ханау терактом

Стрелок, которого полиция идентифицировала как 43-летнего немца Тобиаса Р., официально назван террористом. В результате расследования, проведенного правоохранителями, выяснилось, что перед тем, как атаковать посетителей двух кальянных и букмекерской конторы в городке Ханау, он опубликовал в Сети заявление, где рассуждал в духе «теорий заговора» и высказывал расистские суждения, сообщает Reuters.

Глава германского МВД Хорст Зеехофер заявил, что случившуюся трагедию следует считать терактом, основанным на убеждениях правого толка.

«Это однозначно расистски мотивированный теракт», - передает РИА Новости слова Зеехофера.

Ранее сообщалось, что вечером 19 февраля мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл стрельбу по посетителям двух кальянных баров и букмекерской конторы в Ханау, а затем был найден мертвым в собственном доме вместе с телом его матери.

В результате теракта погибли девять и были ранены пять человек.