Душ с током и сломанная дверь: эвакуированные из Китая украинцы показали номера, в которые их поселили

Эвакуированные из Китая украинцы добрались до санатория в Новых Санжарах, где им предстоит провести две недели на карантине. В социальных сетях они делятся видео из здания, куда их разметили по прибытии на родину.

На кадрах показана комната со старым ремонтом и мебелью. Автор видео также рассказала, что душ в номере ударил ее током.

Новых постояльцев не слишком гостеприимно встретили соотечественники. Жители Полтавской области не хотели принимать сограждан из Китая. До них отказали в приеме и жители Харьковской области, Тернополя и Львова. Самолет с эвакуированными вчера весь день кружил над Украиной, вызвав массовые митинги и протесты во многих областях. Жители требовали посадить самолет с эвакуированные где угодно, только не у них.

В итоге самолет сел в Харькове и стало известно, что эвакуированные 14 дней карантина проведут в санатории в Новых Санжарах. Местные жители вышли на митинг и мешали движению автоколонны с автобусами. Полиции пришлось разгонять агрессивную толпу, чтобы проложить путь к санаторию. Разъяренные митингующие бросали в автобус камни и бутылки.

Стычки продолжались практически всю ночь. Полиция была вынуждена защищаться, без пострадавших не обошлось - девять силовиков получили ранения. Территорию вокруг санатория покидать и сегодня ни полиция, ни митингующие не планируют. Убедить жителей в том, что они вне опасности, не удалось даже после того, как министр здравоохранения заявила, что лично проведет с эвакуированными на карантине 14 дней.