В России упразднили советскую норму выдачи молока «за вредность»

Кабинет министров РФ в рамках так называемой «регуляторной гильотины» упразднил действие очередной подборки нормативных актов правительства СССР. Под «приговор» попал 3621 документ.

Среди них - популярное в Советском Союзе постановление Совета Министров от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств для поддержания физических сил.

Молочный паек для рабочих придумал еще Ленин. Потом на производствах стали выдавать еще сахар, жиры и даже повидло. При этом выдавать напиток за несколько смен вперед или заменять его денежным эквивалентом запрещалось.

Сегодня данное постановление формально упразднили, однако продукты за работу на вредных производствах рабочие все равно получают. Эта норма уже давно закреплена в современном Трудовом кодексе и подзаконных актах.

Вместо молока сотрудникам современных предприятий с их согласия выдают кисломолочные продукты, творог и сыр. А за контакты с неорганическими соединениями цветных металлов людям положено дополнительно по два грамма пектина в день в виде желе, мармелада, консервов или соков. Хорошее изменение в том, что теперь все трудящиеся при желании могут получить свою молочную норму деньгами.