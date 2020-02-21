В Кремле прокомментировали угрозу столкновения РФ и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозу столкновения России и Турции в сирийском Идлибе.

«Не хотелось бы говорить о худших сценариях», - сказал он.

Песков подчеркнул, что террористические группировки должны быть уничтожены. В Кремле глубоко обеспокоены ситуацией в Идлибе, но исходят из того, что правительственные войска борются с террористами, добавил пресс-секретарь.

Он рассказал, что обсуждается тема проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии, но четких решений пока нет.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что со стороны Турции в Идлибскую зону деэскалации переброшены многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами.

Также российские военные опровергли информацию о «сотнях тысяч» мирных сирийцев, стремящихся покинуть северо-запад Сирии и попасть в Турцию.

Двадцатого февраля террористы осуществили несколько массированных атак на подразделения сирийских правительственных войск, применив бронетанковую технику.

Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем. По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило войскам САР отбросить боевиков и отбить все атаки.