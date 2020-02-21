В Кремле не исключили возможности проведения четырехстороннего саммита по Сирии

Разговоры о проведении саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии проводятся. Однако к настоящему моменту четких решений пока нет. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча может состояться в том случае, если все стороны посчитают это необходимым.

«Еще раз повторяю, конкретных согласований на этот счет пока нет», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. В результате беседы стороны выразили готовность к проведению совместной встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

Двадцатого февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой против армии Сирии. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем, в связи с чем те сумели прорвать оборону.

По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило войскам САР отбросить боевиков и отбить все атаки.