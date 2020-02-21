Автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин в 2001 году отправил благодарственное письмо известному американисту Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном», которую тот прислал ему в подарок. Официальный печатный документ главы государства был снабжен теплым постскриптумом, написанным от руки.

«Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и в высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В. Путин», - отметил глава государства.

Сегодня на аукционе «12й стул» в Москве эта надпись из архива Валентина Зорина ушла с молотка к другому владельцу. Ценный лот с автографом президента был выставлен на торги потомками знаменитого советского журналиста и политолога.

Нужно отметить, что они не ошиблись. Автограф президента стал самым ожидаемым на торгах и пользовался популярностью у покупателей. В итоге его оценили в 340 тысяч рублей. Для сравнения, книга автора «Игры престолов» Джорджа Мартина с автографом писателя, по которой снят популярный у некоторых россиян сериал, была приобретена всего за 15 тысяч рублей.