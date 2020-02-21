«На свободу с чистой совестью»: беглянку с «коронавирусом» выписали из Боткинской больницы

Сбежавшая из Боткинской больницы в Петербурге Алла Ильина подала апелляцию на решение о принудительной госпитализации. Об этом она рассказала «Звезде».

Сегодня утром девушку выписали из больницы, коронавируса у нее не нашли.

«На свободу с чистой совестью. Я очень рада, что меня выпустили, я уверена, что без поддержки СМИ я бы просидела намного дольше и вообще могла бы сгинуть в неизвестность. Я подала апелляцию в Городской суд Санкт-Петербурга, потому что считаю, что мои права были нарушены тем, что Роспотребнадзор изначально скрывал и утаивал от меня информацию. Вместо того, чтобы Роспотребнадзор извинился бы передо мной, вместо этого страдают обычные врачи, например, главврач Боткинской больницы. Изначально вся ложь была от сотрудников Роспотребнадзора, которые обещали мне, что это все будет на сутки, именно из-за этого началась вся эта история. Я считаю, что мои права были нарушены и я буду их отстаивать в апелляционном суде», - сообщила Ильина.

Напомним, после побега пациентки из-под карантина с должности главного врача Боткинской больницы уволили Алексея Яковлева.

Всего больницу в Петербурге самовольно покинули четыре человека с подозрением на коронавирус. Двоих удалось уговорить вернуться, третья пациентка в больницу вернулась принудительно.