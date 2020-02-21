Суд в Греции приговорил российских моряков к 395 годам тюрьмы

Суд Греции вынес приговор еще двум российским морякам, которых задержали осенью прошлого года, обвинив в организации незаконной миграции. Александру Илларионову и Андрею Журавлеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 395 лет на двоих.

Эти данные сообщил «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В январе 2019 года греческий суд приговорил к наказанию за аналогичное преступление двух других моряков из России. Как сообщили родственники задержанных Платона Давыдова и Антона Каррамова, мужчины считали, что на их борту обычные туристы и не подозревали, что возят нелегальных мигрантов.

Группу, состоящую из 14 российских моряков, задержали в Греции в ноябре 2019 года. Помимо обвинений способствовании незаконной миграции россиян также обвинили в торговле людьми. Защита и родственники моряков обратились в Комитет по правам человека.

В комитете, после выяснения обстоятельств случившегося, заключили, что россияне стали жертвами «черных работодателей», которые привлекли моряков к незаконному труду не введя в курс дела и пригрозив последствиями, если они откажутся выполнять данные распоряжения.