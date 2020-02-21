В Нижнем Новгороде ограбили отделение «Почты России»: кадры с места

Двое налетчиков вырвали сумку из рук пожилого инкассатора на входе в отделение «Почты России» в Нижнем Новгороде. Затем они добежали до поджидавшего их автомобиля и скрылись с награбленным в частном секторе. Инкассатор пытался догнать их, но неудачно, сообщил корреспондент «Звезды» Олег Мурашев.

Нападение произошло около восьми часов утра. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и выясняют сумму похищенных денег. Известно, что в сумке были средства на выдачу пенсий местным жителям. Как отмечается, это отделение «Почты России» уже грабили по похожему сценарию пять лет назад.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.