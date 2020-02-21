Расширяя географию: поезда «Таврия» начнут ходить по новым маршрутам

В апреле поезда «Таврия» начнут ходить из Кисловодска, Мурманска и Екатеринбурга в Симферополь и обратно. Билеты появятся в продаже уже 25 февраля, сообщается в пресс-релизе компании «Гранд Сервис Экспресс», который поступил в редакцию «Звезды».

«Большой интерес к поездкам на полуостров, который мы наблюдаем, безусловно, радует. С учетом высокого спроса проработаны новые маршруты и расписание совместно с профильными организациями из российских регионов», - рассказал генеральный директор транспортной компании Александр Ганов.

Поезд из Мурманска в Симферополь будет курсировать один раз в девять дней. Из Екатеринбурга поезд будет курсировать несколько раз в неделю. 25 апреля из Екатеринбурга отправится первый состав. Поезд Кисловодск - Симферополь будет курсировать дважды в неделю. Первый состав отправится 29 апреля.

Кроме того, будут открыты новые направления в Крым из двух столиц. Поезд «Таврия» из Москвы в Севастополь начнет курсировать с 27 апреля. Состав будет следовать через день.

Также поезда «Таврия» свяжут Москву и Петербург с Евпаторией и Феодосией.

Двухэтажные поезда «Таврия» из Москвы с вагонами купе и СВ отравляются в Крым каждый день. Поезда из Петербурга с плацкартными и купейными вагонами - через день. Сообщение станет ежедневным в летний период.

Пассажарские места в поезде оборудованы индивидуальными приборами освещения, розетками и USB-разъемами. На борту работает информационно-развлекательный комплекс «Таврия», который включает в себя библиотеку, а также музыку и кинофильмы для пассажиров.