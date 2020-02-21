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ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе

Андрей Аркадьев
12:16 21.02.2020
Никаких свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации, не существует.
ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, globallookpress

Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует», - говорится в сообщении.

Все основные транспортные артерии на севере Идлиба на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме, что и позволило перебросить в зону деэскалации со стороны Турции «многокилометровые колонны боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск», добавили в пресс-службе.

По данным Центра, террористы, прикрываясь местными жителями в качестве «живого щита», блокируют все пути выхода сирийских граждан через гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в Идлибе и «Хабит» в Хаме.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

Ранее Министерство обороны РФ предоставило видео с БПЛА, на котором видно, как турецкая батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) ведет огневую поддержку наступления боевиков в Идлибе.

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