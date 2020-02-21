В Кремле назвали тему телефонных переговоров Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов.
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Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Беседа президентов двух государств состоялась в продолжение российско-белорусской встречи на высшем уровне, которая проходила 7 февраля в Сочи.
Путин и Лукашенко обсудили некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений.
«Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов», - отмечается на сайте Кремля.
Ранее по итогам переговоров в Сочи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, так как во время своей встречи 7 февраля лидеры двух государств достигли определенного понимания по этому вопросу.