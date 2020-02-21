В Москве применяют систему распознавания лиц из-за коронавируса

Для проверки самочувствия россиян, а также граждан других стран, возвращающихся из КНР, в аэропортах Московского транспортного узла продолжают дежурить бригады медиков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Врачи проводят медосмотр пассажиров и берут у них пробы для анализа на китайский коронавирус. Аналогичный контроль проводится на вокзалах.

«Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. Это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», - отмечает Собянин.

На сегодняшний день выдано около 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции. Соблюдение этого режима контролируется властями Москвы с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер. С помощью видеоаналитики удастся отследить, покидал ли свое жилище возможный больной и с кем встречался. В этом случае всем, контактирующим с ним, придется также отбыть срок карантина.