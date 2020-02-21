Плющенко рассказал о конфликте с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о конфликте с тренером Этери Тутберидзе.

В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» он заявил, что «старался никого не трогать», пока не трогали его. Плющенко также сказал, что все нужно доказывать результатом на катке.

При этом он отметил, что обсуждение скандала в информационном поле оказалось «неплохим». Теперь, по его словам, «общественность взбудоражена» не только в России, но и в мире, потому что диалог фигуриста и Тутберидзе «перевели на все языки мира».

«Каждый сделал свои выводы. В следующий раз, возможно, мы будем решать вопросы по-другому»,- сказал Плющенко.

Напомним, что скандал между тренером и спортсменом разгорелся на фоне заявления фигуристки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить свою спортивную карьеру, сообщает aif.ru.

В свою очередь, Плющенко не исключил, что спортсменка могла испугаться конкуренции с более юными фигуристками. После этого команда Тутберидзе начала критиковать Плющенко.