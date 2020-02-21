Огненная посадка: самолет без шасси приземлился в американском аэропорту

В международном аэропорту американского города Дейтон-Бич самолет приземлился без шасси.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе, а под ним образуются огонь и дым.

Как сообщает WESH-TV, самолет Cessna Citation Mustang приземлился в аэропорту около 12.45 по местному времени. По словам чиновников, в момент аварии в самолете находилось два человека, об их состоянии не уточняется.

После произошедшего инцидента некоторые рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.