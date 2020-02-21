В Хабаровске неизвестные устроили драку со стрельбой вблизи детсада за место на парковке: видео

В поселке Некрасовка под Хабаровском накануне произошел инцидент со стрельбой в опасной близости с детским садом. Двое мужчин, повздоривших на парковочной площадке между детским садом и жилым домом, перешли к выяснению отношений. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в оппонента. В результате происшествия потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью.

Кадры стрельбы, снятые очевидцами, опубликованы в Сети. По материалам публикаций и с учетом того, что инцидент произошел в опасной близости с дошкольным учреждением, следственными органами начата проверка, сообщили в управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.