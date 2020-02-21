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Путин объяснил, кому выгодно разделять Украину и Россию

Валентина Пескова
11:19 21.02.2020
По словам президента, любое объединение России и Украины - это создание глобального конкурента. Никто этого не хочет ни в Европе, ни во всем мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Владимир Путин элегантно намекнул, кому выгодно, чтобы Россия и Украина утратили дружественные отношения, и почему. Отвечая на вопросы об Украине во второй части проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», президент привел исторический факт: отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией.

«В их фундаментальных трудах XIX века написано, что Украина - а) многонациональна и должна быть федеративным государством, и б) обязательно выстроить хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли», - подчеркнул президент.

Причиной этого, пояснил президент, является то, что в табеле о рангах возглавлявших Украину или тех, кто добрался до власти в ней, на первом месте значится не забота об интересах украинского народа, а преследование личных интересов.

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ, - это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», - сказал Владимир Путин.

Проект ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» - это новый формат интервью для Рунета. Масштабная беседа с главой государства разбита на 20 мини-интервью, которые будут выходить в течение месяца, с 20 февраля по 25 марта. В них охвачено 20 масштабных тем, охватывающих 20 лет работы и жизни Владимира Путина.

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