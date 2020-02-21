Корма в воде, месяц в кровати и полюс холода: экстремальные истории Юрия Сенкевича

Миллионы телезрителей знали и любили Юрия Сенкевича как бессменного ведущего программы «Клуб путешественников». Каждое воскресенье на протяжении 30 лет телезрители становились участниками путешествий по Антарктиде, Северному Полюсу, поднимались вместе с ведущим на Эверест и с ним же опускались на дно океана.

Юрий Сенкевич занесен в книгу рекордов Гиннеса, как человек с самым большим стажем работы телеведущим. При этом в телецентре он появлялся всего раз в неделю. Это был беспрецедентный случай. Полковнику медицинской службы из засекреченного НИИ Сенкевичу дали официальное разрешение один день в неделю работать на телевидении. Зато ему удалось совмещать это занятие с другими своими профессиями. Он был врачом, ученым, исследователем, занимался космосом.

© ТРК "Звезда"

Программу «Клуб путешественников», которая сделала Сенкевича популярным, придумал и создал кинорежиссер и путешественник Владимир Шнейдеров. Он вел ее 13 лет. После него ведущим стал известный биолог, профессор Андрей Банников. На его смену пришел Сенкевич. В начале 70-х годов его узнал весь мир. Это случилось после того, как русский медик принял участие в экспедиции норвежца Тура Хейердала. Вместе они пересекли Атлантический океан на легендарной папирусной лодке Ра. Тур Хейердал хотел доказать, что задолго до Колумба древние мореплаватели пересекали Атлантику на таких судах.

© ТРК "Звезда"

«Отец хотел собрать в команде людей из разных континентов, стран, людей разных национальностей, политических взглядов. И обязательно он хотел включить в состав экипажа русского участника», - рассказывает Тур Хейердал, океанограф, сын знаменитого норвежца.

Хейердал написал письмо в Академию наук СССР и попросил найти для путешествия советского врача. У Тура было два требования: знание английского языка и чувство юмора. В зарубежную командировку был направлен советский врач Сенкевич. Именно об этих приключениях он рассказывал во время своего первого эфира на телевидении в качестве гостя. И так понравился зрителям, что они буквально завалили редакцию просьбами оставить Сенкевича в программе.

«Был бы это кто-то другой, я не думаю, что это было бы так уж интересно. Действительно, соединилась в этом смысле его удивительная личность, его тепло, его легкость к жизни и жизнелюбие. Все это соединилось в какой-то один букет, который вот покорил страну», - добавляет музыкант, продюсер и режиссер Стас Намин.

Об этой экспедиции вышло несколько выпусков программы «Клуб путешественников». Тяжелейшие испытания преследовали экипаж папирусной лодки с первых дней. Сначала сломались рулевые весла, а вскоре корма стала погружаться в воду. Даже в таких экстремальных условиях Сенкевич продолжал исследования. Он изучал психологическую совместимость членов команды, при этом исполняя обязанности врача.

Многие считали, что ведущий постоянно находится в заграничных командировках. На самом же деле в первый раз «Клуб путешественников» выехал на съемки в 1982 году. Сенкевичу стоило невероятных усилий убедить телевизионное начальство отправить съемочную группу в Гималаи. Работать приходилось в тяжелых условиях на высоте больше пяти тысяч метров.

© ТРК "Звезда"

В эту экспедицию Юрий Сенкевич попал не случайно. Два года он готовил альпинистов к восхождению как медик. В институте медико-биологических проблем Сенкевич проводил научные исследования в области космической медицины. Изучал возможности человека в экстремальных условиях.

Сенкевич стоял и у истоков исследовании невесомости. В начале 60-х еще не было ясно, выдержит ли организм человека долгое пребывание в космосе. Часто Сенкевич проводил исследования на себе. Во время научного эксперимента по гипокинезии - так по-научному называют ограничение двигательной активности организма - Сенкевичу пришлось целый месяц лежать в кровати. И не просто лежать, а находиться в положении, когда голова на несколько градусов ниже туловища. Режим был очень строгий. Испытуемым запрещено было даже приподниматься. Но и в таком затруднительном положении Сенкевич нашел себе занятие. Он писал стихи. Юрий Александрович вспоминал, что когда эксперимент закончился и кровать установили в горизонтальное положение, ему показалось, что он сидит. А потом еще месяц Сенкевич привыкал к нормальному состоянию.

© ТРК "Звезда"

В начале 1964 года Сергей Павлович Королев выступил с идеей отправлять в полет не только военных летчиков, но и ученых. Для Сенкевича это стало самой заветной мечтой. Он сделал все, чтобы попасть в Институт авиационной и космической медицины в Москву.

«Мы проходили и испытания на центрифуге, которые моделировало этап спуска с орбиты, это были перегрузки очень большие, до девяти единиц. Это и была барокамера с пониженным содержанием кислорода. Это были и вестибулярные нагрузки», - вспоминает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Евгений Ильин.

Сенкевич уже готовился к полету в космос. Но в январе 1966 года после смерти Сергея Королева многие космические программы были закрыты. Полет Сенкевича был под большим вопросом. Примерно в этом же время распалась и его семья. Чтобы как-то это пережить, Сенкевич отправился в экспедицию на антарктическую станцию.

© ТРК "Звезда"

«Это самое жуткое, что есть в Антарктиде, это полюс холода Земли. При нем была зарегистрирована температура 84 минус, а впоследствии до минус 89 с долями. И вот в таких условиях нужно работать и набирать материал», - говорит жена Юрия Сенкевича Ксения.

Исследования, проведенные Сенкевичем на станции «Восток», имели важное значение для космоса. В частности, он выяснил, что сердечно-сосудистая система способна адаптироваться к экстремальным условиям высокогорья, а нехватка кислорода стимулирует работу сердца.

© ТРК "Звезда"

Но кроме этого продолжалась и работа на телевидении. В конце 70-х программа «Клуб путешественников» переживала бум популярности. Письма от восторженных телезрителей приходили мешками.

«Юрий Александрович нам открывал мир, который был нам абсолютно недоступен. И не было же никакого туризма, не было никакой travel-журналистики. Он был первым, он был путешественником и исследователем», - говорит телеведущий Дмитрий Крылов.

Какая судьба ждала «Клуб путешественников» в 90-е годы? Почему передачу все-таки закрыли? И в каких экспедициях еще успел побывать Сенкевич? Смотрите новый выпуск программы «Легенды телевидения» на телеканале «Звезда».