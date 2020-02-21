Корма в воде, месяц в кровати и полюс холода: экстремальные истории Юрия Сенкевича
Миллионы телезрителей знали и любили Юрия Сенкевича как бессменного ведущего программы «Клуб путешественников». Каждое воскресенье на протяжении 30 лет телезрители становились участниками путешествий по Антарктиде, Северному Полюсу, поднимались вместе с ведущим на Эверест и с ним же опускались на дно океана.
Юрий Сенкевич занесен в книгу рекордов Гиннеса, как человек с самым большим стажем работы телеведущим. При этом в телецентре он появлялся всего раз в неделю. Это был беспрецедентный случай. Полковнику медицинской службы из засекреченного НИИ Сенкевичу дали официальное разрешение один день в неделю работать на телевидении. Зато ему удалось совмещать это занятие с другими своими профессиями. Он был врачом, ученым, исследователем, занимался космосом.
Программу «Клуб путешественников», которая сделала Сенкевича популярным, придумал и создал кинорежиссер и путешественник Владимир Шнейдеров. Он вел ее 13 лет. После него ведущим стал известный биолог, профессор Андрей Банников. На его смену пришел Сенкевич. В начале 70-х годов его узнал весь мир. Это случилось после того, как русский медик принял участие в экспедиции норвежца Тура Хейердала. Вместе они пересекли Атлантический океан на легендарной папирусной лодке Ра. Тур Хейердал хотел доказать, что задолго до Колумба древние мореплаватели пересекали Атлантику на таких судах.
«Отец хотел собрать в команде людей из разных континентов, стран, людей разных национальностей, политических взглядов. И обязательно он хотел включить в состав экипажа русского участника», - рассказывает Тур Хейердал, океанограф, сын знаменитого норвежца.
Хейердал написал письмо в Академию наук СССР и попросил найти для путешествия советского врача. У Тура было два требования: знание английского языка и чувство юмора. В зарубежную командировку был направлен советский врач Сенкевич. Именно об этих приключениях он рассказывал во время своего первого эфира на телевидении в качестве гостя. И так понравился зрителям, что они буквально завалили редакцию просьбами оставить Сенкевича в программе.
«Был бы это кто-то другой, я не думаю, что это было бы так уж интересно. Действительно, соединилась в этом смысле его удивительная личность, его тепло, его легкость к жизни и жизнелюбие. Все это соединилось в какой-то один букет, который вот покорил страну», - добавляет музыкант, продюсер и режиссер Стас Намин.
Об этой экспедиции вышло несколько выпусков программы «Клуб путешественников». Тяжелейшие испытания преследовали экипаж папирусной лодки с первых дней. Сначала сломались рулевые весла, а вскоре корма стала погружаться в воду. Даже в таких экстремальных условиях Сенкевич продолжал исследования. Он изучал психологическую совместимость членов команды, при этом исполняя обязанности врача.
Многие считали, что ведущий постоянно находится в заграничных командировках. На самом же деле в первый раз «Клуб путешественников» выехал на съемки в 1982 году. Сенкевичу стоило невероятных усилий убедить телевизионное начальство отправить съемочную группу в Гималаи. Работать приходилось в тяжелых условиях на высоте больше пяти тысяч метров.
В эту экспедицию Юрий Сенкевич попал не случайно. Два года он готовил альпинистов к восхождению как медик. В институте медико-биологических проблем Сенкевич проводил научные исследования в области космической медицины. Изучал возможности человека в экстремальных условиях.
Сенкевич стоял и у истоков исследовании невесомости. В начале 60-х еще не было ясно, выдержит ли организм человека долгое пребывание в космосе. Часто Сенкевич проводил исследования на себе. Во время научного эксперимента по гипокинезии - так по-научному называют ограничение двигательной активности организма - Сенкевичу пришлось целый месяц лежать в кровати. И не просто лежать, а находиться в положении, когда голова на несколько градусов ниже туловища. Режим был очень строгий. Испытуемым запрещено было даже приподниматься. Но и в таком затруднительном положении Сенкевич нашел себе занятие. Он писал стихи. Юрий Александрович вспоминал, что когда эксперимент закончился и кровать установили в горизонтальное положение, ему показалось, что он сидит. А потом еще месяц Сенкевич привыкал к нормальному состоянию.
В начале 1964 года Сергей Павлович Королев выступил с идеей отправлять в полет не только военных летчиков, но и ученых. Для Сенкевича это стало самой заветной мечтой. Он сделал все, чтобы попасть в Институт авиационной и космической медицины в Москву.
«Мы проходили и испытания на центрифуге, которые моделировало этап спуска с орбиты, это были перегрузки очень большие, до девяти единиц. Это и была барокамера с пониженным содержанием кислорода. Это были и вестибулярные нагрузки», - вспоминает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Евгений Ильин.
Сенкевич уже готовился к полету в космос. Но в январе 1966 года после смерти Сергея Королева многие космические программы были закрыты. Полет Сенкевича был под большим вопросом. Примерно в этом же время распалась и его семья. Чтобы как-то это пережить, Сенкевич отправился в экспедицию на антарктическую станцию.
«Это самое жуткое, что есть в Антарктиде, это полюс холода Земли. При нем была зарегистрирована температура 84 минус, а впоследствии до минус 89 с долями. И вот в таких условиях нужно работать и набирать материал», - говорит жена Юрия Сенкевича Ксения.
Исследования, проведенные Сенкевичем на станции «Восток», имели важное значение для космоса. В частности, он выяснил, что сердечно-сосудистая система способна адаптироваться к экстремальным условиям высокогорья, а нехватка кислорода стимулирует работу сердца.
Но кроме этого продолжалась и работа на телевидении. В конце 70-х программа «Клуб путешественников» переживала бум популярности. Письма от восторженных телезрителей приходили мешками.
«Юрий Александрович нам открывал мир, который был нам абсолютно недоступен. И не было же никакого туризма, не было никакой travel-журналистики. Он был первым, он был путешественником и исследователем», - говорит телеведущий Дмитрий Крылов.
Какая судьба ждала «Клуб путешественников» в 90-е годы? Почему передачу все-таки закрыли? И в каких экспедициях еще успел побывать Сенкевич? Смотрите новый выпуск программы «Легенды телевидения» на телеканале «Звезда».