Полиция задержала подозреваемых в хищении 3 млн рублей с банковских карт

Полицейские Удмуртии, Чувашии и Московской области провели совместную операцию, в результате которой задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы.

Поводом для оперативной разработки послужило обращение жителя города Чебоксары в октябре прошлого года. Пострадавший сообщил, что с его счетов незаконно списаны средства. Полицейские выявили схему действий мошенников: данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков они похищали через Интернет и затем совершали покупки товаров и услуг через онлайн-торговлю, сообщили в МВД РФ.

При задержании некоторые из подозреваемых оказали сопротивление. Двое из них взяты под стражу, еще девяти оформлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.