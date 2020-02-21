Российские врачи назвали два пути передачи коронавируса

Пациенты с коронавирусом, которые никогда не ездили Китай и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных государствах из-за скрытого заражения.

В начале недели Южная Корея заявила, что на территории страны выявлен 31 случай заражения COVID-19.

«Скорее всего, эти пациенты были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Они, в свою очередь, заразили уже жителей Кореи. А врачи не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных», - заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, распространяющие коронавирусную инфекцию, но их по некоторым причинам не выявляют эпидемиологические службы, сообщает газета «Известия».

Еще одно предположение специалистов связано с тем, что различные виды коронавируса широко распространены в природе. Поэтому врачи могли выявить другой штамм, который генетически является очень близким к COVID-19.

Как заявили эксперты, вспышки инфекции могут возникнуть где угодно, поэтому решение закрыть границу России для путешественников из Китая полностью оправданно.