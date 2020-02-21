Путин объяснил, как ставить ударение в слове украинцы

Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Андреем Ванденко поспорил об ударении в слове «украинцы». По мнению президента, правильно ставить ударение на букву «а», так как происхождение слова идет от жителей окраин Российского государства в XIV-XVI веках.

«Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы», - пояснил Путин.

Журналист сказал, что это дела прошлого, однако президент возразил, что для жизни в современном мире необходимо знать историю. По словам Путина, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет.

Интервью с Владимиром Путиным прошло в рамках проекта ТАСС.