Путин отметил единство россиян и украинцев

В Сети опубликована вторая часть проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», речь в которой заходит об Украине. Журналист Андрей Ванденко поинтересовался у президента, является ли потерей для России отсутствие дружественных отношений с Украиной. Глава России ответил на этот вопрос утвердительно.

«Да, конечно. Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», - подчеркнул президент.

Каверзное замечание о том, что многим украинцам данное заявление главы России не нравится, не вызвало затруднений у президента. Владимир Путин провел аргументированный экскурс в историю, отметив, что нужно повнимательнее разобраться в реалиях.

«До XI, XII и XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то в XVI веке появились первые языковые различия. Вообще укрАинцами (сделал акцент президент на правильном ударении в слове. - прим. ред.) называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV - XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались первые языковые различия», - объяснил президент.

Глава Российской Федерации напомнил, что для того, чтобы грамотно рассуждать о ситуации в современном мире, нужно знать историю: кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Одним из таких пунктов является единство Русской Православной церкви.