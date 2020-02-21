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Страх коронавируса: десять человек пострадали в беспорядках из-за карантина в украинском поселке

Анна Берестовая
00:55 21.02.2020
В ходе протестов и силового разгона митингующих пострадали десять человек. В их числе один гражданский и девять сотрудников полиции. Несколько человек оказали сопротивление действиям полиции и были задержаны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

В санаторий в украинском поселке Новые Санжары прибыла колонна автобусов. Пассажирами в них были граждане, эвакуированные из Уханя - эпицентра вспышки коронавируса.

Местные жители встретили соотечественников активной акцией протеста. На кадрах трансляции, проводившейся на месте народных волнений, можно увидеть, как полиция насильно отгоняет жителей села от ворот оздоровительного учреждения, препятствуя их попыткам перекрыть проезд автобусам с эвакуированными.

Протестующие кричали, кидали в транспорт с людьми камни и установили огненные баррикады у въезда к санаторию. В одном из автобусов было разбито стекло. Несколько митингующих оказали сопротивление действиям полиции и были задержаны.

В ходе протестов и силового разгона митингующих пострадали десять человек. В их числе один гражданский и девять сотрудников полиции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук накануне сообщил о своем срочном вылете на место событий. Премьер страны прибудет в сопровождении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

В Харьков 20 февраля были отправлены 73 человека, эвакуированные из столицы провинции Хубей, где была зарегистрирована эпидемия коронавируса. В их составе 45 украинских граждан и 28 иностранцев, двое из которых покинули самолет в Алма-Ате. После ряда медицинских процедур эвакуированная группа выдвинулась в санаторий в Новых Санжарах для прохождения карантина.

Жители воспротивились решению провести карантин в их поселке. Местные власти поддержали их тревогу. Глава поселкового совета Инна Коба в интервью «Главком» раскритиковала выбор властями страны локации. Она заявила, что в их санатории нет необходимого медицинского оборудования. Помимо этого, на территории комплекса находятся жилые дома и сам по себе он располагается не в отдалении от населения, а в центре поселка.

Поселковый совет направил обращение президенту Украины с просьбой изменить место проведения карантина.

                                                                                

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