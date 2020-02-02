В Санкт-Петербурге горит здание «Лениздата»
Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен второй ранг опасности.
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В Санкт-Петербурге загорелось историческое здание «Лениздата» на набережной реки Фонтанки. Ведется экстренная эвакуация.
Прибывшие на место пожарные расчеты присвоили пожару второй ранг опасности из-за угрозы распространения.
Кадры с места инцидента опубликованы в социальной сети «Вконтакте». На них видны крупные клубы черного дыма, поднимающиеся от здания вверх из двух окон на четвертом этаже здания.
По данным местного управления МЧС РФ, сведений о пострадавших в настоящий момент нет. В ликвидации огня задействовано 59 человек личного состава и 16 единиц техники РСЧС и 31 человек и 7 единиц МЧС.