Задержан организатор вечеринки, во время которой обрушился потолок кафе в Новосибирске

Задержан организатор мероприятия в кафе Новосибирска, во время которого произошло обрушение крыши и погиб один человек.

«По подозрению в совершении преступления по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», - сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения, чтобы они оказали правоохранителям помощь в расследовании обстоятельств инцидента.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе, в котором в этот момент находились люди. По предварительной версии, инцидент случился из-за большого количества снега, которое не выдержала пристроенная к основному зданию раздевалка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.