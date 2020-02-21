За неделю разведку у границ РФ вели 30 иностранных летательных аппаратов

За прошедшую неделю 22 самолета и восемь БПЛА иностранных государств совершили воздушную разведывательную деятельность вдоль границ России. Такие данные были обнародованы Минобороны РФ.

По данным ведомства, все иностранные летательные аппараты во время полетов контролировались российскими радиолокационными системами.

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С целью недопущения нарушения государственной границы в небо два раза были подняты истребители дежурных сил ПВО. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В начале февраля в рамках учений дежурные силы противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения по отражению ракетно-авиационного удара условного противника.