Опубликованы первые кадры с места пожара БЦ «Лениздат» в Петербурге

На набережной реки Фонтанки в Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат». Кадры пожара жители публикуют в соцсетях.

По информации МЧС, горение происходит на 4 этаже. О площади и о том, что горит, пока не сообщается. Пожару присвоен второй уровень сложности.

В пятиэтажном комплексе, который включает в себя два административных корпуса и один производственно-складской, находятся люди.

Сведений о пострадавших или жертвах также пока не поступало.

На месте работают 16 единиц техники и 59 человек личного состава.