Опубликованы первые кадры с места пожара БЦ «Лениздат» в Петербурге
У МЧС пока нет информации о погибших и пострадавших.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK © Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
На набережной реки Фонтанки в Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат». Кадры пожара жители публикуют в соцсетях.
По информации МЧС, горение происходит на 4 этаже. О площади и о том, что горит, пока не сообщается. Пожару присвоен второй уровень сложности.
В пятиэтажном комплексе, который включает в себя два административных корпуса и один производственно-складской, находятся люди.
Сведений о пострадавших или жертвах также пока не поступало.
На месте работают 16 единиц техники и 59 человек личного состава.