СК РФ направил криминалистов для расследования обрушения крыши кафе в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК в Новосибирск, на место обрушения кафе, где накануне погиб один человек.

Криминалисты будут оказывать местным правоохранителям помощь в расследовании обстоятельств обрушения и фиксировать все следы на месте инцидента. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Светлана Петренко. Продолжается работа следователей и криминалистов.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе, в котором в этот момент находились люди. По предварительной версии, инцидент случился из-за большого количества снега, которое не выдержала пристроенная к основному зданию раздевалка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.