Непроглядная тьма и порывистый ветер: как российские снайперы устанавливали мировой рекорд

В ноябре 2019 года съемочная группа «Военной приемки» запечатлела рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время. Снайпер Сергей Шмаков пять раз поразил мишень размером 60х60 см с расстояния 1 920 метров.

Для стрельбы был использован российский стрелковый комплекс - винтовка СВЛ-14 и пассивный ночной прицел «Дедал-НВ». До этого подобные рекорды устанавливались в максимально благоприятных условиях - днем и в хорошую безветренную погоду. Но российские снайперы решили пойти другим путем.

«Пуля будет лететь три секунды. При ужасной погоде мы все равно сделаем этот рекорд, мы к нему шли 2,5 года, поменяли несколько полигонов. И вот теперь перед нами стоит эта задача. Это очень красивый вид спорта, здесь все по-честному», - подчеркивает Шмаков.

Позади главной мишени установлена еще одна, тестовая. Как рассказывает в новом выпуске «Военной приемки» ведущий Алексей Егоров, по ней шла привязка к цели в течение дня.

«То есть скорректировали прицел по ветру, солнцу, давлению. Но теперь эта привязка может не спасти. Любой выстрел на такой дистанции может завершиться промахом даже в самую спокойную погоду. Причиной тому могут быть и порывы ветра, или даже капля воды во время дождя. Сейчас же условия многократно хуже - ветер прерывистый, давление повышенное, но самое главное - это темнота. Единственное светлое пятно в округе - это площадка, откуда ведется стрельба. Даже луна и звезды скрыты тучами. В момент выстрела мишень ничего не освещает», - поясняет Егоров.

Сергей Шмаков жмет на спуск, мишень загорается. Следом он производит еще четыре выстрела.

Прицел, который специально был разработан для установления рекорда, позволяет в пассивном режиме видеть мишень на двух километрах и не просто ее идентифицировать в темноте, объясняет основатель оружейного предприятия Владислав Лобаев.

«Это совершенно новый прицел, разработанный специально для установления данного рекорда, у него даже нет маркировки. Прицел позволяет в пассивном режиме видеть мишень на двух километрах и не просто ее идентифицировать в темноте», - говорит Лобаев.

К этому результату российские снайперы шли два года. И ради установления рекорда в системе винтовки поменяли очень многое. Об этом подробно рассказывается в новом выпуске «Военной приемки», которая доступна на сайте телеканала «Звезда».