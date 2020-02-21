Защита от вируса или крупные убытки: к чему приведет закрытие границы РФ и Китая

Россия закрыла границу с Китаем 20 февраля. Для туристов, студентов, и тех, кто хотел приехать в нашу страну на работу, въезд теперь запрещен. Жесткая мера должна помочь в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Соответствующий указ 18 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Однако российские власти подчеркивают, меры носят временный характер.

«Закрыть границу - это хорошо для России. Нужно защищать страну от вируса», - сказал китайский студент Ван Дзюнь Бен.

Те, кто успел вернуться в Россию и пройти двухнедельный карантин, ходят на лекции в обычном режиме. А кто остался на родине, вынуждены обучаться дистанционно. Занятия по интернету начнутся для китайских студентов со второго марта, так как некоторые вузы продлили каникулы.

Пристальное внимание и к россиянам, прибывающих из Поднебесной. В московском аэропорту Шереметьево (рейсы из Китая принимаются только в терминале F) туристов встречают медицинские работники, проводят необходимые обследования.

Все эти меры предпринимаются российскими властями для того, чтобы не допустить завоза инфекции. Но закрытие границы может и негативно сказаться на некоторых отраслях страны. Аналитики уже подсчитали, что из-за запрета на въезд страна будет терять около одного миллиарда рублей в сутки.

Негативно это скажется и на бизнесе. Если во Владивостоке толпы туристов из Китая раньше скупали драгоценности в рекордных количествах, то теперь в павильонах немноголюдно. Также нет спроса и на китайские рестораны и игорную зону, на долю которой выпадало до 30 % китайцев.

«Китайских туристов в городе в принципе очень мало. Если говорить о ювелирных украшениях, то выручка упала», - сообщил директор ювелирного магазина Максим Десятников.

Коронавирус внесет свои коррективы и в туристический бизнес. Специалисты подсчитали, что раньше в это время из Китая в Россию приезжали 40 тысяч человек в месяц. В среднем за путешествие они платили 32 тысячи рублей. То есть за период с февраля по март туристический бизнес потеряет почти три миллиарда рублей.

Помимо запрета китайцам на въезд как для трудовой деятельности, так и с частными целями, Россия запретила ввоз мясной продукции из Поднебесной, так как известны случаи передачи вируса через продукты питания. Проверки будут проводиться и в аэропортах: из ручной клади и багажа будут изыматься мясные деликатесы, которые могут быть заражены коронавирусом или африканской чумой свиней.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в декабре прошлого года. Эпицентром заболевания стал город Ухань. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли от болезни 2118, выздоровели более 16 тысяч пациентов. Случаи заболевания выявлены в 26 странах мира. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, границу откроют после того, как ситуация нормализуется. Пекин уточняет, что Москва заранее сообщила о планах приостановить въезд граждан Китая.