Число участников программы «Военная ипотека» выросло до 300 тысяч человек

Число участников программы «Военная ипотека», которая была введена в 2005 году, выросло до 300 тысяч человек. Благодаря ей свое жилье приобрели более 110 тысяч человек. К тому же, военнослужащие теперь могут выбирать, где они будут жить - в доме или в квартире. И касается это не только офицеров.

Например, сержант Центрального военного округа Евгений Касьянов на средства по накопительной ипотечной системе купил себе дом в Свердловской области.

«Подыскивал себе дом, были 4 перспективы. Это близость к месту службы, чтобы недалеко было ездить. Второе - чтобы был именно частный дом на земле. И третье - это, я сам рыбак и охотник, чтобы был какой-то водоем. Тут вот от дома в 100 метрах бежит река Пышма», - рассказывает заместитель командира учебного автомобильного взвода Евгений Касьянов.

Накопить средства на покупку небольшого дома сержанту удалось сравнительно быстро - после семи лет службы по контракту в автомобильном взводе Окружного учебного центра. Пригодилось и свободное место в гараже - туда Касьянов положил рыбацкие снасти.

Новое жилье пришлось по душе всем домашним. Сейчас больше всего семья ждет лета, чтобы возделать свой собственный сад и огород.

«Люди идут в магазин, а я пошел яблочко сорвал, пошел помидорку сорвал, на стол накрыл, вот тебе уже обед и ужин», - делится эмоциями Евгений.

А за охрану просторного участка отвечает пес Патрон. О нем семья тоже давно мечтала, но в квартире места собаке никак не находилось. Теперь Евгений обучает пса основам ловли дичи, чтобы тот помогал на охоте. В планах у семьи - обустроить второй этаж, где для дочерей появятся отдельные комнаты.