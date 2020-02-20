Украинцы встретили эвакуированных из Уханя земляков массовыми протестами

Сегодня Украина проводит эвакуацию своих граждан из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Это решение уже вызвало панику и протесты на Львовщине и Тернопольщине, где предполагалось разместить эвакуированных на карантин. Во Львовской области в поселке Шкло местные жители перекрыли дорогу к госпиталю, запланированному под размещение эвакуированных, а персонал госпиталя охватили панические настроения. Аналогичная картина сложилась в селе Конотоповка Тернопольской области.

В Верховной раде тем временем депутаты потребовали отставки правительства. Парламентская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» опубликовала заявление с требованием «снять с должностей всех чиновников, ответственных за "карантинную авантюру "». По мнению депутатов, Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения инфекции.

«В такой ситуации превращать Украину в транзитный карантинный хаб - это высшая мера глупости», - сказано в заявлении.

Напомним, Украина планировала начать эвакуацию своих граждан из Уханя еще вчера, однако вылет самолета был перенесен на сегодня. Борт должен вывезти 49 украинцев и еще 25 иностранных граждан, в том числе одного россиянина.