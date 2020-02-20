Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа новая богатейшая женщина в России

Валентина Пескова
10:03 20.02.2020
Имя самой состоятельной россиянки по традиции назвали экcперты журнала Forbes.
Названа новая богатейшая женщина в России
© Фото: Пресс-служба Wildberries.ru

Cамой богатой женщиной России на сегодняшний день является основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Согласно подсчетам экспертов журнала Forbes, за прошедший год ей удалось заработать 1,4 миллиарда долларов.

Таким образом, по данным на 20 февраля, состояние Бакальчук оценивается на 200 миллионов долларов больше, чем возглавлявшей многие годы список богатейших россиянок Елены Батуриной. Ее финансовые активы за аналогичный период не изменились, по-прежнему показав цифру в 1,2 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88%, составив 223,5 миллиарда рублей. За прошедший год компания выполнила 164 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в предыдущем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.02.2020, 21:15
Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами
Дата20.02.2020, 06:56
Учебный бой и борьба за живучесть: кадры работы экипажа ракетоносца «Мытищи»
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.02.2020, 11:28
Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ
Дата19.02.2020, 13:01
«Это вам за пацанов!»: история подвига погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:57 В стране и мире
Путину рассказали шутку об отставке кабмина
10:52 В стране и мире
Видео
Ученые предупредили об опасности осенней волны коронавируса для России
10:50 В стране и мире
Видео
«Ъ»: ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
10:38 В стране и мире
Мишустин: телеканал «Звезда» всесторонне затрагивает вопросы отечественной истории
10:28 Вопросы истории
Видео
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео
Видео
Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео
Смартфон как наркотик: ученые выявили изменения мозга из-за гаджетов
Видео
Животная страсть: почему «любовная» зоологическая выставка вызвала споры в Новосибирске
Windows 10 начала удалять личные данные пользователей
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.