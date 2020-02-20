Названа новая богатейшая женщина в России

Cамой богатой женщиной России на сегодняшний день является основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Согласно подсчетам экспертов журнала Forbes, за прошедший год ей удалось заработать 1,4 миллиарда долларов.

Таким образом, по данным на 20 февраля, состояние Бакальчук оценивается на 200 миллионов долларов больше, чем возглавлявшей многие годы список богатейших россиянок Елены Батуриной. Ее финансовые активы за аналогичный период не изменились, по-прежнему показав цифру в 1,2 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному рейтингу крупнейших онлайн-продавцов в Рунете, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88%, составив 223,5 миллиарда рублей. За прошедший год компания выполнила 164 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в предыдущем.