В посольстве РФ в Японии прокомментировали состояние зараженных коронавирусом россиян

Россияне, заразившиеся на судне Diamond Princess коронавирусом, чувствуют себя нормально. Болезнь у них проходит без ярко выраженных симптомов. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана вся необходимая помощь, об этом «Звезде» сообщила Татьяна Кочкина, пресс-атташе посольства РФ в Японии.

О том, что в результате медицинской проверки, которую проводят японские власти на судне Diamond Princess, выявлено еще два случая инфицирования коронавирусом среди российских граждан, стало известно сегодня.

По словам Кочкиной, посольство будет поддерживать контакт с теми, кто уже находится в больнице, и продолжит оказывать им все необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что на борту круизного судна Diamond Princess

коронавирусом заразилась туристка из России.