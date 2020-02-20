«Храним фото отца, где ему вручает орден Буденный»: Якубович о подвиге своего отца-фронтовика

Знаменитый телеведущий Леонид Якубович, у которого есть в том числе и проект на «Звезде», поделился воспоминаниями о своем отце, ветеране Великой Отечественной войны, которые бережно хранит его семья. В рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти», посвященном 75-летию Победы, телеведущий показал несколько уникальных снимков из домашнего архива.

«Якубович Аркадий Соломонович. Вот таким ушел на фронт в июле 1941 года, добровольцем. Закончил МГТУ имени Баумана, паровозо-строительное отделение. И вот еще фотография, которую мы свято храним всю жизнь в нашей семье. 1943 год. Отцу вручает орден Семен Михайлович Буденный. Здесь, в Москве, за выполнение особо важного задания. Сохраню навсегда память о папе, сохраните и вы память о своих героях», - рассказал Якубович.

Напомним, стать участником масштабного проекта может каждый, кто хочет увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла - для будущих поколений. Для того, чтобы добавить фото своего родственника-ветерана, нужно зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Далее выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Сведения моментально окажутся в мультимедийной галерее. Предполагается, что в ней будут увековечены 33 миллиона имен участников Великой Отечественной войны.