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ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность по незаконному обороту и изготовлению оружия

Валентина Пескова
08:49 20.02.2020
Противоправными действиями занимались 39 граждан в 19 регионах Российской Федерации.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД РФ пресекли незаконную деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ. Все они причастны к восстановлению боевых свойств гражданского оружия и изготовлению боеприпасов.

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 76 единиц огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Среди них - пулеметы, автоматы, карабины, пистолеты-пулеметы, винтовки, пистолеты и револьверы, 11 ручных осколочных гранат, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), около трех тысяч патронов различного калибра, семь взрывателей, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более десяти единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для производства боеприпасов.

Закрыты четыре подпольные мастерские, в которых находилось оборудование для восстановления оружия и изготовления патронов.

Изъятые боеприпасы будут направлены на криминалистические исследования. По их результатам примут процессуальные решения.

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