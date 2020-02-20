Новый пункт оцифровки для проекта «Дорога памяти» открылся в Североморске

Центры приема документов для проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открываются по всей России. Один из новых теперь появился в Североморске. Он располагается в одной из библиотек главной базы Северного флота. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев проверил работу пункта лично.

Напомним, в центры приема документов можно принести наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты, и даже письма с фронта. Однако стать участником масштабного проекта можно и самостоятельно.

Для того, чтобы добавить фото своего родственника-ветерана, нужно лишь зайти в спецраздел на сайте Минобороны РФ. Далее выбрать фотографию ветерана и загрузить ее в базу данных. Сведения моментально попадут в мультимедийную галерею. Участие в этом беспрецедентном по масштабу проекте приняли и ведущие телеканала «Звезда», у каждого из которых есть истории, которыми можно гордиться.