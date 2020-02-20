Названы возможные причины жесткой посадки самолета в Магадане

В качестве причин падения самолета Ан-2 в Магадане рассматриваются технические неисправности или нарушения правил пилотирования. По факту жесткой посадки самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна), сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления, отмечается в сообщении ведомства.

Сегодня в 10.45 по местному времени самолет Ан-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы. Самолет успел подняться буквально на десяток метров, в результате удара о землю у него разрушились корпус и крылья.

На борту в это время было 14 человек, семь человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Пилотов самолета отправят на освидетельствование, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Косов. По его словам, ситуация находится на контроле у губернатора Сергея Носова.