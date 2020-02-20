Указ о закрытии границы с Китаем вступил в силу

Запрет на пересечение границы гражданами Китая официально вступил в силу. С сегодняшнего дня въезд на территорию России временно закрыт для всех - и для туристов и для тех, кто хотел приехать в нашу страну на работу или учебу. Жесткая мера должна помочь в борьбе с распространением эпидемии коронавируса.

Распоряжение о закрытии границы было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным накануне.

Ранее сообщалось, что в связи с решением российского правительства, китайских студентов, обучающихся в наших ВУЗах, переведут на дистанционное обучение через Интернет.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в декабре прошлого года. Эпицентром заболевания стал город Ухань. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли от болезни 2118, выздоровели более 16 тысяч пациентов. Случаи заболевания были выявлены также в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии, в США и Канаде, во Франции, Германии и Финляндии.