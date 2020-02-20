Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Полиция города Ханау сообщила, что подозреваемый в убийстве восьми человек при стрельбе в кальянных минувшей ночью найден мертвым в собственном доме. При этом рядом с ним было обнаружено еще одно тело.

У полиции на данный момент нет сведений, что могли быть еще какие-то нападавшие, сообщили правоохранители в Twitter.

Накануне ночью неизвестный открыл огонь по посетителям двух кальянных и одной букмекерской конторы в Ханау. При этом погибли восемь человек и получили тяжелые ранения еще пять. После стрельбы подозреваемый скрылся с места трагедии.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в Бангкоке.