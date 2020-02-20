Еще двое россиян заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Японские медики диагностировали наличие коронавируса еще у двоих граждан России, которые находятся на борту круизного лайнер Diamond Princess. Как отмечается на странице посольства РФ в Японии в Facebook, в ближайшее время россиян доставят в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. При этом самочувствие у зараженных - удовлетворительное.

«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов», - отмечается на странице ведомства.

Между тем сегодня лайнер покинули еще четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами.

Посольство продолжает поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии. Все они чувствуют себя нормально.

В свою очередь японская сторона сообщила о смерти двух своих граждан, которые были пассажира Diamond Princess. Они скончались от коронавируса после того, как были помещены в больницу около недели назад.

Напомним, вчера борт карантинного лайнера Diamond Princess, находящийся в японском порту Йокогама, покинули первые 500 человек, среди которых были две гражданки России.