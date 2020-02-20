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Как в Чернобыле: ученые рассказали, какую дозу радиации могут получить туристы на корабле Маска

Павел Воробьев
06:50 20.02.2020
По мнению ученых Института медико-биологических проблем РАН, мечта стать космонавтом может стоить не только денег, но и здоровья - из-за радиационных поясов Земли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SpaceX via Globallookpress.com
КОСМОС МАСК

Туристы, которые хотят отправиться на орбиту на корабле Илона Маска, могут получить такую же дозу радиации, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Причиной тому - радиационные пояса Земли, заявили в российской Академии наук. За пять суток полета на высоте в тысячу километров четыре туриста почувствуют на себе излучение в 150 миллизивертов, отметил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Подобные дозы радиации ликвидаторы аварии в Чернобыле получали за год. По отечественным нормативам, доза в 150 миллизивертов для космонавтов допустима, однако работающие на МКС получают ее за гораздо дольшее время, чем полет, планируемый Маском.

«За пять суток полета туристы облучатся так же, как космонавты на МКС за 250 суток», - передает РИА Новости слова Шуршакова.

Корабль Crew Dragon должен отправиться в космическое путешествие уже в следующем году. По некоторым данным, каждая путевка на борт корабля стоила более, чем 50 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отправится в испытательный пилотируемый полет к МКС уже во втором квартале текущего года.

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