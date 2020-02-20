Путин раскрыл причины выбора Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин объяснил причины назначения именно Михаила Мишустина новым премьером страны. Глава государства в интервью ТАСС отметил, что на пост было предложено четыре кандидата. Примечательно, что экс-главы Федеральной налоговой службы среди них не было.

Как заявил президент в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», он самостоятельно определил и выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Путин объяснил, что, принимая данное решение, ориентировался на деловые и личные качества будущего премьера, а также на итоги его работы на предыдущей должности.

Лидер России отметил, что Мишустин стал настоящим специалистом в своей области, а также «хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата».

Правительство Российской Федерации подало в отставку 15 января и было переформировано. Председателем в новом составе был назначен Михаил Мишустин.