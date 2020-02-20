Первые жертвы вируса на Diamond Princess: в Японии погибли два человека

В Японии из-за коронавируса погибли два человека с Diamond Princess, передает NHK.

Накануне первые 500 пассажиров сошли на берег с судна по истечению двухнедельного карантина. Среди них было два россиянина. Однако на борту остается еще 22 соотечественника, планируется, что они покинут лайнер в течение трех дней.

Напомним, что судно пришвартовалось в порту Йокогама у берегов Японии после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. По последним данным, на лайнере у 542 человек выявлен вирус. Среди заболевших - американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран.