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Животная страсть: почему «любовная» зоологическая выставка вызвала споры в Новосибирске

Максим Кашемиров
05:28 20.02.2020
Научная, по мнению автора экспозиций, выставка демонстрирует спаривание птиц и зверей. Общественники идею не оценили и обратились в полицию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Новосибирске в филиале Краеведческого музея на днях открылась выставка под названием «Каждой твари по паре», посвященная брачному поведению животных. Автор выставки Павел Глазков – кандидат биологических наук, художник-таксидермист называет выставку научной.

 «Моя выставка является уникальной базой, для полового воспитания детей это наглядные работы, на основе которых, можно рассказывать, как это происходит в животном мире и у человека соответственно», - объясняет Глазков.

Всего на выставке представлено больше двадцати экспонатов птиц и зверей, запечатленных в кульминационный момент любовного процесса: ежики, лисы, кабаны, медведи. Чучела многих из них создавал сам Глазков. Вход на выставку  разрешен всем, кто старше 12 лет. Однако некоторые посетители и общественники были возмущены таким натурализмом. По их мнению, авторы выставки слишком откровенно иллюстрируют священную заповедь «Плодитесь и размножайтесь».

 «Сейчас девочки в 12 лет беременеют. Если мы будем двигаться в этом направлении, они будут беременеть в 7 лет, например. Это из ряда вон выходящий факт», - высказал свое мнение общественник Иван Квасницкий.

Жительница Новосибирска Светлана Тиссен рекламу видела, но в музей не собирается.

«Если ребенку интересен вопрос размножения, то я сама расскажу тет-а-тет, чтобы вопросы были сняты», - считает мама.

Те, кто поддерживают организаторов выставки, ссылаются на телевизионные программы и документальные фильмы о жизни и любви животных, где также стоит маркировка 12+.  

Тем не менее общественники обратились в полицию, а автор выставки, Павел Глазков, продолжает работать и пополнять коллекцию новыми экспонатами.

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