Маткапитал, пособия, горячее питание: какой проект поправок Кабмин внес в Думу на следующие два года

Вчера, 19 февраля, Кабинет министров внёс в Госдуму проект поправок в бюджет на ближайшие два года. Как ожидается, первое чтение пройдёт 4 марта.

Поправки внесли для реализации социальных мер из послания президента. Средства, в частности, необходимы для модернизации первичного звена здравоохранения, выплату детских пособий и организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Отдельная тема - продление программы материнского капитала. Сегодня Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект. Выдачу маткапитала продлят до конца 2026 года.

Средства станут выделять семьям, где с января этого года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат более 466 тысяч рублей. В случае рождения второго и последующих детей выплата превысит 616 тысяч.

Сертификат на маткапитал можно будет получить прямо при выписке из роддома. Уже завтра депутаты собираются рассмотреть законопроект в третьем окончательном чтении.