В Сирии обнаружены подземные склады боевиков с оружием: видео

После освобождения города Анджара сирийские военные обнаружили несколько подземных убежищ боевиков. В настоящих городах под землей есть все: комнаты для отдыха, кухни, бытовые помещения, склады для боеприпасов и мин, машины, запасы еды, спутниковые снимки местности. Также организована система вентиляции и канализации, работали интернет и связь.

«Особенность этого укрытия именно в том, что тут был штаб. То есть здесь находились их начальники, и поэтому все было оборудовано здесь по высшему разряду», - рассказал полковник САА Рами Маувас.

В своеобразных природных штабах общей площадью в тысячи гекторов тысячи боевиков крупнейшей террористической группировки в Сирии «Хайят Тахрир аш Шам» находили себе пристанище.

Своды пещеры огромны, что позволяло загнать внутрь различную технику. Ни с земли, ни с воздуха обнаружить такие подземные укрытия было невозможно, так как скалы нависают сверху. Пользуясь выигрышным положением террористы выходили из пещер малыми группами и обстреливали пригороды Алеппо.

Сирийские военные обнаружили пещеры благодаря разведке. А теперь показывают вооружение, захваченное у боевиков: десятки единиц стрелкового оружия, минометы и самодельные установки, из которых террористы обстреливали мирных жителей и военнослужащих в Алеппо.